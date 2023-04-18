طرابلس.. ضبط سيارة كامري مسروقة عقب فرار سائقها من تمركز للشرطة

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن ضبط قسم مكافحة سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي طرابلس مركبة آلية مسروقة عقب فرار سائقها من إحدى التمركزات شرطة النجدة .

وفور ورود بلاغ من قبل مركز شرطة المدينة بشأن قيام شخص مجهول بسرقة مركبة آلية نوع تويوتا كامري اللون أسود؛ حيث تمكن سائقها من الفرار من إحدى التمركزات الأمنية لأعضاء قسم شرطة النجدة عند مطالبته بوثائق المركبة.

تمكن أعضاء قسم مكافحة سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي طرابلس من التعرف على المتهم وضبطه وجلبه إلى المكتب وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه سرقة المركبة المذكورة.

واتخذت الإجراءات اللازمة واحيل المتهم إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.