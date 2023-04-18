السنوسي يتساءل: أين ستذهب 23 ملياراً من إيرادات النفط

الوطن| رصد

قال الصحفي والإعلامي المُتخصص في الشؤون ‏الاقتصادية، أحمد السنوسي إن الإيرادات النفطية، بلغت خلال ثلاثة أشهر 14.3، أي 2.8 مليار دولار، مما يعني أنه خلال سنة 2023 ليبيا ستبلغ 11.4 مليار دولار.

وأضاف في منشور عبر فيسبوك “سعر برميل النفط مرتفع ومفيش حد يسكر في انابيب النفط، نصدر 1.2 مليون برميل، وسعر البرميل كمتوسط 80 دولار ، يعني في السنة أكثر من 35 مليار، لكن بحسبت المركزي مش حيكون أكثر من 11.4مليار دولار” مشيراً إلى أن الفرق 23 مليار دولار.

وقال”وين مشو ؟ علاش متحطوش فيهم في الجداول !!!! في شيء غلط، نبو حد يفهمنا وين هالغلط”