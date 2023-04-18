أبوجناح يبحث مع ممثلي “البنك الدولي” تعزيز التعاون في برامج الرعاية الصحية الأولية

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” مع المسؤول عن قطاع الصحة بالبنك الدولي ” جان بابلو ” وعدد من الاستشاريين، عددًا من الملفات الصحية، وعلى رأسها تعزيز التعاون في برامج الرعاية الصحية الأولية.

وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على “فيسبوك”، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر البنك في العاصمة الأميركية واشنطن، مناقشة التحديات الرئيسية للتمويل الصحي في ليبيا، إلى جانب الممارسات الأفضل في مجال الشراء الاستراتيجي ».

كما تناولت المناقشات آليات تطوير القطاع الصحي في ليبيا، وخطة عمل التمويل الصحي، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.

وناقش المجتمعون دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف البلديات، إلى جانب التعاون في برامج الرعاية الأولية، وتنمية صحة الأسرة.

ومن جانبه، ثمّن أبوجناح تعاون البنك الدولي مع وزارة الصحة الليبية، في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وبدوره أكد مسؤول الصحة بالبنك الدولي دعم البنك لليبيا، والإشادة بالدور الذي تلعبه وزارة الصحة لإيجاد حلول دائمة لتحسين القطاع الصحي..