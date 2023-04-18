ضبط أحد أصحاب السوابق الجنائية في الكفرة بحوزته “مخدرات”

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن الكفرة القبض على شخص من أصحاب السوابق الجنائية بعد ضلوعه في واقعة سرقة هاتفين محمولين لشخصين تشاديين.

وفي تفاصيل القضية، حضر إلى مركز شرطة المدينة شخصان تشاديان وبلغا بسرقة هاتفيهما المحمولين من قبل شخص مجهول الهوية.

وتمكن أعضاء مركز شرطة المدينة وأعضاء التحريات في اليوم والتاريخ نفسه، من التعرف على الشخص المطلوب وإلقاء القبض عليه، حيث جرى ضبطه بحوزته أداة تعاطي المخدرات.

وبينت التحقيقات أنه يدعى (ع ب م) وهو من أصحاب السوابق الجنائية، واعترف بما نسب إليه وبيع الهواتف إلى أحد المحلات بالمدينة، وفق مكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

واتخذت وحدة التحقيق الإجراءات القانونية حياله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.