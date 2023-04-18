اختتام فعاليات معرض “إنها ليبيا”

الوطن| رصد

اختتمت بدار حسن الفقيه حسن في القنصلية الفرنسية، برامج معرض رسالة الأمل والتعافي “إنها ليبيا” الذي نظمته وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالحكومة المنتهية، بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق السياحي، ضمن برامج تظاهرة ليالي المدينة.

وتضمن برنامج العروض، مشروع تعزيز قيمة المواقع الأثرية والطبيعية، وأعمال حصر مرافق الخدمات السياحية، وتنوعها من فنادق عصرية وتاريخية وتراثية ومخيمات صحراوية، وعمليات المسح والتوثيق ضمن مشروع أطلس ليبيا السياحي، ولوحات معلومات وصور سياحية، تبرز أهم المواقع والمقومات السياحية، والتراث الثقافي والطبيعي، ومواقع التراث العالمي الليبية، ومشروع الحدائق الجيولوجية، والاستثمار السياحي والمشروعات السياحية، ومظاهر الساحل الليبي الأكثر بروزًا، بمافي ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه والسفن والطائرات الغارقة، والجزر والصخور البحرية على طول الساحل الليبي، وأهم الشواطئ الليبية، فضلاً عن تعريف بأكثر الظواهر الطبيعية، مثل الهبوطات الأرضية ومواقع البراكين والبحيرات.