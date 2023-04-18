دائرة الإفتاء: التنصر ردة صريحة عقوبتها القتل

الوطن| رصد

أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، حول تنصّر بعض الشباب الليبيين، ضرورة رصد أي نوع من التحركات المشبوهة للارتداد عن الدين الإسلامي الحنيف، والتصدي لها بكل حزم، وإنزال العقوبات الرادعة بالقائمين عليها، أو المستجيبين لها، مشيراً إلى أن “التنصر ردة صريحة عقوبتها شرعاً وقانوناً القتل”

وأضاف المجلس في بيان له “إن ما حدث يهدف إلى إفساد عقائد الليبيين، من قبل شبكة تنصيرية دولية، تتلقى دعماً مالياً خارجياً، مستغرباً حدوث ذلك في وقت ينتشر فيه الإسلام بنحو متسارع، وفيه إقبال كبير على الإسلام، حتى من بعض كبار القساوسة والمنصرين.

ودعا الخطباء والوعاظ والشيوخ والأساتذة، للقيام بواجب التعليم والإنذار، والفقه والتحذير، عملًا بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}

كما أكد أنه على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، القيامُ بواجب التوعية والتنبيه، وكشف هذه الشبكات، وفضحها ومن وراءها من القائمين عليها، من جهات خارجية وداخلية، وإفساح مجال كاف مِن خارطة برامجها لأهل العلم والخبرة؛ للتصدي لهذه الأنشطة والتيارات الهدامة، قيامًا بواجب الإنكار والتحذير.