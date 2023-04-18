أبوجناح يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي تعزيز التعاون في برامج الرعاية الصحية

الوطن|رصد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع المسؤول عن قطاع الصحة بالبنك الدولي “جان بابلو” وعدد من الاستشاريين، حول عدد من الملفات الصحية بمقر البنك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات الرئيسية للتمويل الصحي في ليبيا، إلى جانب الممارسات الأفضل في مجال الشراء الاستراتيجي.

وتناولت المناقشات آليات تطوير القطاع الصحي في ليبيا وخطة عمل التمويل الصحي، بالإضافة لتنمية الموارد البشرية وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.

وفي السياق نفسه، ناقش المجتمعون دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف البلديات، إلى جانب التعاون في برامج الرعاية الأولية وتنمية صحة الأسرة.

وثمّن أبوجناح بدوره تعاون البنك الدولي مع وزارة الصحة الليبية، في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد مسؤول الصحة بالبنك الدولي دعم البنك الدولي لليبيا، مثنيًا على الدور الذي تلعبه وزارة الصحة لإيجاد حلول دائمة لتحسين القطاع الصحي.