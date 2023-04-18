معلقة على عملية تبادل الأسرى بين اليمن والسعودية.. المنقوش: نثق في التوجه العربي نحو السلام

العنوان-طرابلس

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، على أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن استمرّت ثلاثة أيام وشملت نحو 900 أسير من الحوثيين والمملكة العربية السعودية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر: “تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم”.

وأضافت المنقوش: “نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا. والتقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين”.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة فرانس برس عن مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان القول إن طائرتين نقلت كلّ منهما 48 أسيرًا من أبها في جنوب السعودية إلى صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما نقلت طائرة ثالثة ثمانية سجناء من أبها إلى عدن، المقرّ الموقت للحكومة المُعترف بها دوليًا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي، من جهته استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف.