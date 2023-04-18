زينينغا يلتقي بممثلي شبكة تواصل الأحزاب السياسية في طرابلس

الوطن|رصد

التقى عدد من ممثلي شبكة تواصل الأحزاب السياسية في طرابلس مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ريزدون زينينغا.

وناقش الاجتماع سبل حل الأزمة الليبية، بالإضافة لطرح أفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات عام 2021، كما تم مناقشة القصور في التعديل الدستوري الثالث عشر.

وطالب ممثلي شبكة تواصل الأحزاب بنظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية، مشددين على أهمية مراعاة آراء الأحزاب في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، مؤكدين تقديمهم ​​لمقترح في هذا الصدد.