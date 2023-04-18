القماطي: صراع السودان المسلح ستكون له تأثيرات كبيرة على وضعنا «المخلخل أمنياً»

زعم رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، أن صراع السودان المسلح ستكون له تأثيرات كبيرة على وضعنا «المخلخل أمنياً»، بحسب تعبيره.

وقال القماطي في تغريدة عبر «تويتر»: “الصراع المسلح الذي اندلع في السودان بين قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» وقوات الجيش السوداني بقيادة «البرهان» ستكون له انعكاسات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع في ليبيا وخاصة في الجنوب الليبي المخلخل أمنيا”، وفقا لقوله.

وأضاف “مع ذلك لم نرى أو نسمع أي موقف أو تصريح من أي مسؤول ليبي حول كيفية التعامل مع هذا التطور الخطير في السودان وآثاره المتوقعة على ليبيا”، على حد وصفه.