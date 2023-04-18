عائلة بوعجيلة: ابننا يواجه المحاكم الأمريكية دون محامٍ

الوطن| رصد

قالت عائلة بوعجيلة مسعود المريمي، إن فريق المحاماة اعتذر عن استكمال الدفاع عن بوعجيلة لعدم دفع المستحقات المالية المطلوبة.

وأشاروا في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن بوعجيلة المريمي يواجه حاليا القضاء والمحاكم الأمريكية منفردا دون محام.

وأكدوا أن جميع الجهات التي تعهدت بدفع تكاليف فريق المحاماة لم تدفع شيئا وتخلت عن تعهداتها ووعودها.

وأصدرت عائلة المريمي، مؤخرا بياناً، استنكرت فيه سكوت حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، وعدم تعاونها في معرفة مصير ابنهم، في ظل معاناته من أمراض مزمنة.

وقالوا إن السلطات لم تكلف محامياً للدفاع عنه، أو تساعدهم في التواصل معه، أو تكليف السفارة الليبية أو القنصلية بزيارته، مناشدين الرأي العام، لمساندتهم.

وأضافوا “والدنا هو ضحية صفقات سياسية وحسبنا الله ونعم الوكيل”.