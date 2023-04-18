مسؤول أممي يبحث مع تجمع الأحزاب السياسية المسار الشامل للانتخابات

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رايزون زنينغا مع ممثلين عن تجمع الأحزاب السياسية المسار الشامل الذي ينتهجه الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي بشأن الانتخابات.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الحضور تابدلو الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 ونقلوا ما اعتبروه أوجه قصور في التعديل الدستوري الثالث عشر.

كما دعا الحاضرين إلى نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية وشددوا على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات. وتبادلوا الاقتراحات في هذا الصدد.

وشكر نائب الممثل الخاص للأمين العام للحضور على مقترحاتهم وأفكارهم المدروسة وأثنى عليهم لإشراك المرأة وترقيتها إلى مناصب عليا.

ويضم تجمع الأحزاب السياسية (حزب ليبيا النماء وحزب التغيير، وحزب العدالة والبناء، وحزب التكنوقراط، والجبهة الوطنية وحزب العمال الوطني).