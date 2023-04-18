النيابة العامة الليبية تضبط 1787 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة في الخمس

أعلن مكتب النائب العام الليبي، ضبط 1787 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة خلال حملات تفتيشية، على محال الجزارة في مدينة الخمس.

وأشرفت النيابة العامة في الخمس، على أعمال تفتيش محال بيع اللحوم المنفذة من قبل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، كشفت الإجراءات الرقابية من خلال المعاينة والفحص غياب الاشتراطات الصحية في 61 محل جزارة، إضافة إلى كميات من اللحوم الفاسدة.

ووجهت النيابة بعد جمع الأدلة الاتهامات إلى 38 شخصا في تل الوقائع، وانتهت إلى الأمر بحبسهم احتياطيا.