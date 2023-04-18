المصرف الإسلامي الليبي: نحتفظ بحقنا القانوني في تتبع جهات حاولت زعزعة ثقة زبائننا

نشر المصرف الإسلامي الليبي تنويهًا، أكد خلاله سلامة منظومته من أي عمليات اختراق لحسابات العملاء.

وذكر المصرف في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن “أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خلال اليومين الماضيين، خبرا لعملية اختراق مزعومة لقواعد بيانات المصرف الإسلامي الليبي”.

وتابع البيان؛ “على إثر نشر الخبر وخلال ساعات قام فريق تقنية وأمن المعلومات بالمصرف بالاشتراك مع مستشاري أمن المعلومات بالتحقق من المزاعم المنشورة من خلال فحص كافة الأنظمة ذات العلاقة بالعملية المذكورة وبذلك يؤكد المصرف سلامة منظوماته وبياناته وبيانات زبائنه”.

وأردف البيان؛ “وبهذا نجدد ثقة زبائن المصرف، ونؤكد تعزيزنا لكافة نظم الحماية والأمان لأنظمة المعلومات، والمواكبة لأعلى المعايير الدولية كما أن المصرف بدأ في الشروع بتنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات (27001)”.

وختم بيان المصرف موضحًا أنه “يحتفظ بحقه القانوني في تتبع الجهات التي قامت بالنشر والتشهير ومحاولة المساس بأمان موارد المصرف وزعزعة ثقة زبائنه”.