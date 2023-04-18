النويري يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ‏فوزي النويري، الاثنين، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مستجدات الوضع في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النويري بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

وأشار مجس النواب أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.