بازنكة: الجنوب الليبي أول المتأثرين بأزمة السودان

الوطن| رصد

قال الصحفي والناشط في الجنوب، إسماعيل بازنكة، إن الأزمة في السودان ستؤثر على الأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصا منطقة الجنوب الذي يحد السودان من الشمال، خاصة في ظل عدم وجود أجهزة أمنية ومؤسسة عسكرية محترفة في ليبيا تتعامل مع مثل هكذا أوضاع.

وأوضح بازنكة في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أنه “سبق أن شهدت ليبيا توترات أمنية نتيجة للصراعات في إقليم “دارفور” وبالتالي تجدد الصراعات في السودان من جديد يعني النزوح إلى ليبيا وإعادة تجمع قوات الحركات المتمردة كالمرتزقة في معسكرات على الحدود الليبية السودانية وقد يُستغل من قبل أحد أطراف الصراع الليبي المؤجل.