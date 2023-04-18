الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 39 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت اعتدال الطقس نسبياً على معظم مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية بدءً من الغد.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) السماء صافية مع ظهور بعض السحب مساء الغد على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة أحيانا قد تتسبب في إثارة الأتربة وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة٠) السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس، والرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على غدامس والحمادة يشمل الخميس بقية المناطق.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الواحات، والرياح شمالية فشمالية شرقية على الواحات، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بقية المناطق، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية على الواحات، وبين 35 و39 درجة مئوية على تازربو والكفرة، وتنخفض غدا.