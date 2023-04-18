الحبيب لـ “السائح”: أنت مجرد مكتب عمومي فالزمْ الصمت

سخر وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، ناعتاً إياه بزعيم المفوضية ومفتي الديمقراطية”. بحسب تعبيره.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجهًا حديثه للسائح: ”عملك يبدأ بعد استلامك للقوانين الانتخابية فالزم الصمت الاستشاري والصيام الاجتهادي” وفق كلامه.

وتابع؛ “الاقتراح والتعليق السياسي واعتماد شرعية 6/6 أو تعديل 13 ليس شأنك” على حد قوله.

وأردف الحبيب متهكمًا على السائح: “أنت مجرد مكتب عمومي تعمل بقانون حين يصلك القانون كالهاتف العمومي حين تصله النقود أو لا صوت”، بحسب تعبيره.

وختم موضحًا “فتوقف عن الاستماع لمكالمات السفارات ومسجات البعثة”.