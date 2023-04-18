النيابة العامة: حبس 38 متهما بتسويق 1787 كيلو لحوم فاسدة في الخمس

أمر مكتب النائب العام بحبس 38 متهما على بتسويق 1787 كيلو جراما من اللحوم الفاسدة في الخمس.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن سلطة التحقيق اتخذت التدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك؛ بما في ذلك إجراءات جمع الأدلة، الواجب إنفاذها حِيال واقعات طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في دائرة التعامل؛ فأخذ أعضاء النيابة العامة المنسبون إلى نيابة النظام العام في نطاق محكمة استئناف الخمس؛ في ممارسة إجراء الانتقال إلى محال بيع اللحوم؛ والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وجهاز الحرس البلدي.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن إجراءات الانتقال إلى الأماكن؛ وضبط الأشياء؛ ومعاينة السلعة؛ كشفت عن غياب الاشتراطات الصحية في 61 محلاً لبيع اللحوم؛ وصحة واقع تسويق 1787 كيلوجراماً من اللحوم الفاسدة؛ بينما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن صحة نسبة الوقائع المجرمة إلى 38 متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً .