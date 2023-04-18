الدبيبة يتابع مع عدد من موردي المواشي توفير الأضاحي

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف عبد الحميد الدبيبة الاثنين، بديوان مجلس الوزراء عدد من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الموردون أعربوا بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا” عن امتنانهم على اهتمام الدبيبة بتوفير الأضاحي والاستماع للصعوبات التى تواجههم لتوريد الكميات المناسبة، لمساعدة المواطنين خلال عيد الأضحى.

واقتصرت ملاحظات الموردين على فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، مشيرين إلى عدد من الاجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي ساهمت في استقرار عمل الموردين.

وأصدر الدبيبة تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات للموردين، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الاشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.