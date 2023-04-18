ضابط: الجمارك ومكافحة المخدرات لم تتلقَ أي دعم منذ 9 سنوات

الوطن| رصد

دق الضابط في مصلحة الجمارك، مصطفى عياد، ناقوس الخطر في شأن كمية الكوكايين المضبوطة في ميناء الخمس بشهر فبراير الماضي، وأوضح أنها من الكوكايين الخام غير المغشوش.

وتعد هذه الكمية من أكبر الكميات التي ضبطت في شمال أفريقيا، وفي تاريخ الجمارك الليبية، حيث كشفت مصلحة الجمارك أن الكمية المضبوطة بلغت 269 كيلوغراماً من الكوكايين، وتم ضبطها داخل حاوية محملة بدجاج مجمّد مصدرها البرازيل، وملاحقتها عبر الخط الملاحي بين البرازيل وإسبانيا وإيطاليا، وصولاً إلى مصادرتها في ميناء الخمس.

واعتبر عياد أن وصول هذه الكمية إلى ليبيا يشير إلى ارتفاع مستوى خطر المخدرات في البلاد بدرجة تستدعي تكاتف الجميع من أجل السيطرة عليها. وطالب بضرورة دعم مؤسسات ضبط ومراقبة حركة المخدرات في البلاد، فجهاز الجمارك ومكاتب وأجهزة ملاحقة المخدرات والمؤثرات العقلية لم تتلقَ أي دعم منذ أكثر من تسع سنوات وتعمل بإمكانات بسيطة، فيما تعرض عناصر في الجمارك ومسؤولون عن المنافذ البحرية والبرية لمحاولات اغتيال للضغط عليهم من أجل تمرير شحنات مخدرات.