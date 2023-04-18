بالصور… حالة الطقس في ليبيا اليوم (الثلاثاء 18 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع من يوم الغد على المناطق الغربية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية هذا اليوم، مع ظهور بعض السحب مساء الغد على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة احيانا قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً وتكون صافية على غدامس.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على غدامس والحمادة يشمل الخميس بقية المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الواحات.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية على الواحات، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بقية المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على الواحات، ومابين( 35 – 39 )مْ على تازربو والكفرة، وتنخفض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:38)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).