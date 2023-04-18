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شركة الكهرباء: وصول 200 محول بأحجام مختلفة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 200محول توزيع بأحجام مختلفة إلى مخازن الشركة الرئيسية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه وصل إلى مخازن الشركة الرئيسة عدد (200) محول توزيع بأحجام مختلفة موردة من شركة الصناعات الكهربائية .

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم لاحقاً توزيع المحولات على الإدارات المعنية حسب احتياجات المناطق وآلية العمل المتبعة بالخصوص .

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الخروج من الاختناقات التي تواجه الشبكة ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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