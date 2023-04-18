شركة الكهرباء: وصول 200 محول بأحجام مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 200محول توزيع بأحجام مختلفة إلى مخازن الشركة الرئيسية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه وصل إلى مخازن الشركة الرئيسة عدد (200) محول توزيع بأحجام مختلفة موردة من شركة الصناعات الكهربائية .

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم لاحقاً توزيع المحولات على الإدارات المعنية حسب احتياجات المناطق وآلية العمل المتبعة بالخصوص .

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الخروج من الاختناقات التي تواجه الشبكة ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.