مصدر عسكري: القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس إغلاق الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان

ليبيا – أكد مصدر عسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تدرس إغلاق الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان، في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المدن السودانية خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الجانب الليبي يتخوف من استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان، ما يؤثر على أمن دول الجوار.

المصدر أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” إلى أن الجانب الليبي يأمل في إقرار الأطراف السودانية اتفاقًا لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن منطقة المثلث الحدودي تعد إحدى أبرز المناطق التي تشغل الجانب الليبي، في ظل محاولة عناصر إرهابية ومتطرفة إعادة التموضع في المنطقة خلال الفترة المقبلة.