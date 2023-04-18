تسجيل 6 إصابات بكورونا في ليبيا خلال أسبوع

الوطن| رصد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الفترة من العاشر إلى 16 أبريل الجاري.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلم 39 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 33 عينة، وتعافت 15 حالات، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 15.38%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و250 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و807 حالات، وست حالات نشطة.