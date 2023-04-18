وزير الاقتصاد الليبي يبحث آلية دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، آلية دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة عبر مصرف اليقين، وتفعيل دور الأدوات المصرفية بالقطاع الخاص في تحريك عجلة الاستثمار وتنويع الاقتصاد والوطني.

وبحسب بيان نشر اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال اجتماع، الأحد، مع رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين، بحضور المدير العام ومديري الإدارات بالمصرف.

واتفق المجتمعون على تنظيم اجتماع موسع يضم الجهات التابعة للوزارة، تستعرض خلاله خطتها في تفعيل المشاريع الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بمختلف المناطق، كذلك وضع تصور في تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالوزارة.