وزارة الصحة تبحث مع البنك الدولي التعاون لتنمية الموارد البشرية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشِل، بواشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن مناقشات وزير الصحة مع وفد البنك الدولي تركزت على آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين في الفترة المقبلة، في مجال تنمية الموارد البشرية، فضلا عن البرامج والمشروعات الصحية الممولة من البنك .

ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المحددة بالمشاريع الصحية المشتركة بين وزارة الصحة الليبية والبنك الدولي.