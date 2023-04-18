الخمس | حبس 38 شخصًا لتورطهم ببيع لحوم الفاسدة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس 38 شخصًا بعد إثبات تورطهم بتسويق 1787 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة في محال بيع اللحوم في مدينة الخمس.

سلطة التحقيق اتخذت بحسب مكتب إعلام النائب العام التدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك، بما في ذلك إجراءات جمع الأدلة الواجب إنفاذها حِيال واقعات طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في دائرة التعامل.

وأخذ أعضاء النيابة العامة المنسبون إلى نيابة النظام العام في نطاق محكمة استئناف – الخمس في ممارسة إجراء الانتقال إلى محال بيع اللحوم والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي، فكشفت إجراءات الانتقال إلى الأماكن، وضبط الأشياء، ومعاينة السلعة، عن غياب الاشتراطات الصحية في واحد وستين محلًا لبيع اللحوم، وصحة واقع تسويق ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة.

وأسفرت إجراءات جمع الأدلة عن صحة نسبة الوقائع المجرمة إلى ثمانية وثلاثين متهمً، وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا.