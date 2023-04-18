اليوم.. باتيلي يقدم إحاطة مفتوحة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت طرابلس.

ويقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

كما يقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 السفير كيميهيرو إيشيكاني (اليابان)، التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة.

وترتكز مبادرة باتيلي على وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وتعتمد خطة باتيلي على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث زار أخيرا دول جنوب ليبيا، لدعم هذا الانسحاب.