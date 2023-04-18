القماطي: لم نرَ أو نسمع أي موقف أو تصريح من أي مسؤول ليبي حول الأحداث الخطيرة في السودان

‏ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا أن الصراع المسلح الذي اندلع في ⁧السودان‬⁩ بين قوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” وقوات الجيش السوداني بقيادة “البرهان” ستكون له انعكاسات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع في ⁧‫ليبيا.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” الصراع المسلح في السودان سيكون له انعكاسات وتأثيرات على الوضع في ليبيا وخاصة في الجنوب الليبي المخلخل أمنيًا، مع وجود آلاف من مجموعات مسلحة سودانية في ليبيا يمكن أن يزداد عددها أو ينقص حسب نتائج الصراع الحالي في السودان”.

وأضاف القماطي:” ومع ذلك لم نرَ أو نسمع أي موقف أو تصريح من أي مسؤول ليبي حول كيفية التعامل مع هذا التطور الخطير في السودان وآثاره المتوقعة على ليبيا”.