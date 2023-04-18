العكاري: الخدمات المصرفية الإلكترونية الحل لأزمة السيولة

الوطن/ رصد

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي “مصباح العكاري” ان الخدمات المصرفية الإلكترونية هي الحل لأزمة والطوابيرالطويلة أمام المصارف والمتاجرة بالعملة المحلية

ونوه “العكاري” الى ضرورة حصول التجار وأصحاب المحلات التجارية على تراخيص لضمهم إلى الخدمات الإلكترونية كون المصارفأخذت على عاتقها تطوير منظوماتها بحيث تكون تقديم الخدمات الإلكترونية متاحة، وأصبحت لها منظومات متطورة قدر جهدها ووسعت فينشر نقاط البيع.

مشيرا الى ضرورة مساهمة شركات الاتصالات في تطوير خدماتها في مجال الخدمات الالكترونية حتى لا تتكرر مشكلة السيولة مرةأخرى.