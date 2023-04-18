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العكاري: الخدمات المصرفية الإلكترونية الحل لأزمة السيولة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ رصد

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزيمصباح العكاريان الخدمات المصرفية الإلكترونية هي الحل لأزمة والطوابيرالطويلة أمام المصارف والمتاجرة بالعملة المحلية

ونوهالعكاريالى ضرورة حصول التجار وأصحاب المحلات التجارية على تراخيص لضمهم إلى الخدمات الإلكترونية كون المصارفأخذت على عاتقها تطوير منظوماتها بحيث تكون تقديم الخدمات الإلكترونية متاحة، وأصبحت لها منظومات متطورة قدر جهدها ووسعت فينشر نقاط البيع.

مشيرا الى ضرورة مساهمة شركات الاتصالات في تطوير خدماتها في مجال الخدمات الالكترونية  حتى لا تتكرر مشكلة السيولة مرةأخرى.

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الوطن الليبية

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