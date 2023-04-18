الحويج: معرض طرابلس سيكون داعما للقطاعات الاقتصادية وفق رؤية حكومتنا

زار محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أرض معرض طرابلس الدولي وذلك للاطلاع على سير عمل وتجهيزات صالات العرض وتطوير البنية التحتية وفق الشروط والمواصفات القياسية.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد، على فيسبوك، أن رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض؛ عصام العول، أشار إلى تنفيذ تطبيق إلكتروني خاص بمعرض طرابلس الدولي.

وتابع العول، أن ذلك التطبيق يُمكّن الشركات العارضة والزوار التعرف على نشاط المعرض وتنفيذ إجراءات الحجز بصالات العرض وإصدار تصاريح الدخول.

وأردف بيان الوزارة، أنه على هامش الزيارة تم إطلاق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعرض ضمن خطة التحول الرقمي للوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها.

ومن جانبه أثنى الحويج على المجهودات المبذولة لتطوير المعرض ليكون مظلة رئيسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وفق رؤية حكومة الوحدة.