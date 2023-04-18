الصحة الحيوانية تبحث فتح ساحات جديدة لتوريد الأضاحي

اجتمعت لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومدير إدارة الرقابة على المصارف ومستشار المحافظ بمصرف ليبيا المركزي مع عدد من موردي الأضاحي.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بحث التسهيلات المطلوبة للموردين من قبل المصارف التجارية والتي تساهم في دعم الموردين، لتوفير كميات مناسبة لتغطية احتياجات عيد الأضحى المبارك .

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية بشأن الساحات المفتوحة للتوريد وإمكانية فتح ساحات جديدة بشرط ضمان توفر الاشتراطات الصحية المعتمدة دوليا.

وجرى الاتفاق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية للبدء في إنشاء محاجر بعدد من الموانئ، وتوريد سلخانات تساهم في فتح ساحات عديدة وضمان صحة ما يتم توريده.