تعاملنا مع مسألة إعادة توحيد الليبيين هي مسؤولية تاريخية ووطنية لن نتخلى عنها

أخبار ليبيا 24

قالت، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، إن “تعاملنا مع مسألة إعادة توحيد الليبيين وإنجاز كافة المسائل المهمة نحو الانتقال لمرحلة الاستقرار الدائم هي أنها مسؤولية تاريخية ووطنية لن نتخلى عنها”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لجلسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي التي عُقدت اليوم عبر منصة الزوم على مستوى وزراء الخارجية، حول المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأعربت المنقوش عن ثقتها في الدور الأفريقي في ليبيا، وإدراك تفاصيل وتعقيدات ملف المصالحة الوطنية”.

شاركت باجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي على المستوى الوزراي. لبحث ملف المصالحة الوطنية، وسُبل دعم المجلس لهذا المسار الحيوي.أشرت إلى جهود المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، وإدارك حكومتنا لتحديات المرحلة الانتقالية وماتتطلبه من جهد مضاعف لقيادة حراك مجتمعي شامل يُنجز المصالحة. pic.twitter.com/6eFJGtSAkF — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) April 18, 2023

وقالت المنقوش عبر تويتر، “شاركت باجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي على المستوى الوزراي، لبحث ملف المصالحة الوطنية، وسُبل دعم المجلس لهذا المسار الحيوي”.

وأضافت: “أشرت إلى جهود المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، وإدراك حكومتنا لتحديات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من جهد مضاعف لقيادة حراك مجتمعي شامل يُنجز المصالحة”.