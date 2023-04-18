بازنكة: الأزمة في السودان ستؤثر على الأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصًا منطقة الجنوب

ليبيا – قال الصحفي والناشط من الجنوب الليبي إسماعيل بازنكة إن الأزمة في السودان ستؤثر على الأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصًا منطقة الجنوب الليبي الذي يحد السودان من الشمال، خاصة في ظل عدم وجود أجهزة أمنية ومؤسسة عسكرية محترفة في ليبيا تتعامل مع مثل هكذا أوضاع، بحسب رأيه.

بازنكة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أوضح أنه سبق أن شهدت ليبيا توترات أمنية نتيجة للصراعات في إقليم دارفور، وبالتالي تجدد الصراعات في السودان من جديد يعني النزوح إلى ليبيا وإعادة تجمع قوات الحركات المتمردة كالمرتزقة في معسكرات على الحدود الليبية السودانية، وقد يُستغل من قبل أحد أطراف الصراع الليبي المؤجل، وفق تصريحه.