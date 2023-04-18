السفارة الأمريكية: مشروع الثقافات المدفونة وثّق المواقع الأثرية بمصراتة

الوطن| رصد

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن مشروع “الثقافات المدفونة”، الذي نفذته مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة في مصراتة، نجح في تدريب 82 طالبا جامعيا ومهنيا على توثيق المواقع الأثرية في مصراتة.

وأضافت في منشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بمناسبة يوم التراث العالمي، إن اليوم مناسبة لتسليط الضوء على أحد المشاريع الأخيرة التي مولتها سفارة الولايات المتحدة لدعم الحفاظ على التراث الثقافي في ليبيا.

وأكدت أهمية المشروع في رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على التراث الثقافي وهو أمر حاسم للحفاظ على تاريخ ليبيا، وفق السفارة.