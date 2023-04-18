باتيلي: الأطراف الليبية أكدت التزامها بالتمهيد للانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن كافة الأطراف الليبية أكدت التزامها بالتمهيد للانتخابات داعيا إياها لترجمة تعهداتها إلى واقع ملموس.

وأضاف باتيلي خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا أن الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد لضمان سلامة إجراء الانتخابات.

ودعا باتيلي قادة مجلسي النواب والدولة للإسراع في عمل لجنة 6+6 للخروج ببرنامج عمل محدد الزمن وأضاف أنه لنجاح الانتخابات يجب أن يصدح الجميع بأصواتهم لتكون الحملة الانتخابية فرصة للتنافس الشريف بعيدا عن الكراهية والعنف.

وشدد باتيلي على أنه تواصل مع كبار القادة السياسيين في ليبيا لتقريب وجهات النظر وحملهم على إجراء الانتخابات داعيا الحكومة لتزويد مفوضية الانتخابات بالموارد اللازمة لإتمام الانتخابات في موعدها.

ولفت باتيلي إلى أنه يجب أن يبقى المجتمع الدولي محتشدا للتمكين من إجراء الانتخابات في ليبيا مشيرا إلى وجود فرصة تاريخية للتغلب على أزمة في ليبيا طالت لعقود.

واعتبر باتيلي أن اجتماعات الوحدات العسكرية في شرق وغرب وجنوب البلاد أحدثت انفراجة حقيقية لتوحيد البلاد داعيا الفاعلين السياسيين لأن يحذوا حذو القادة العسكريين.

وشدد باتيلي على أن انسحاب المقاتلين الأجانب يجب أن يتم بطريقة منسقة ومتتالية لكي لا يصبحوا شوكة في ظهر بلادهم.