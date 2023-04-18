الأمين لـ السايح: اعتماد شرعية 6/6 أو التعديل الـ 13 ليس شأنك

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا الحبيب الأمين إن من أسماه “زعيم المفوضية العليا للانتخابات ومفتي الديمقراطية” عماد السايح عمله يبدأ بعد استلامه للقوانين الانتخابية.

الأمين وجه وسالة للسايح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “عليك أن تلزم الصمت الاستشاري والصيام الاجتهادي والاقتراح والتعليق السياسي، واعتماد شرعية 6/6 أو التعديل الـ 13 ليس شأنك”.

وتابع: “أنت مجرد مكتب عمومي تعمل بقانون حين يصلك القانون كالهاتف العمومي حين تصله النقود أو لا صوت، فتوقف عن الاستماع لمكالمات السفارات ومسجات البعثة”.