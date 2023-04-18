السنوسي : التقارب المصري والتركي سيساهم بشكل ايجابي على المسارين العسكري والسياسي

الوطن / رصد

أكد المحلل السياسي “إسماعيل السنوسي” ان وجود أطراف أخرى بارزة في المعادلة الليبية لا يعني التخفيف من وقع التقارب بين أنقرة و القاهرة، إذ سينعكس رأب الصدع بين البلدين بشكل إيجابي على المسار العسكري ثم المسار السياسي.

مشيرا الى ان الحضور العسكري والسياسي للأتراك في المنطقة الغربية قوي جدًا، والجارة المصرية لديها نفوذ واسع على النخبة السياسية بشرق البلاد، وهاذين عاملين لا يمكن تجاهلهما.

نفوذ الدول الأخرى مثل روسيا و الولايات المتحدة غالبا ما يتم عبر مصر و تركيا.

وأضاف “السنوسي” في تصريحات صحفية ان الصراعات الأميركية الروسية لن تؤثر على الملف الليبي وأن التقارب المصري التركي نقطة حاسمة يجب الانطلاق عبرها لتحقيق مستوى من التعاون بين الشرق والغرب بما يضمن تنظيم الانتخابات في العام الحالي وبعدها توحيد مؤسسة الجيش.

كما ان الحل السياسي يحتاج إلى توافقات بين دول مجلس الأمن، لكنه يحتاج أكثر إلى مناخ إقليمي ليس فيه صراع، إنما نوع من ترتيب المصالح كما حصل بين فرنسا وإيطاليا في السنوات الماضية، وهو ما نحتاج إلى تكراره بين تركيا ومصر.