السفارة الأمريكية: نجحنا في رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على تاريخ ليبيا الغني

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن نجاحها في تسليط الضوء على أحد المشاريع الأخيرة التي مولته لدعم الحفاظ على التراث الثقافي في مصراتة.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، “يوم تراث سعيد اليوم مناسبة لتسليط الضوء على أحد المشاريع الأخيرة التي مولتها سفارة الولايات المتحدة لدعم الحفاظ على التراث الثقافي في ليبيا”.

وأضافت “نجح مشروع “الثقافات المدفونة”، الذي نفذته مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة في مصراتة، في تدريب 82 طالبًا جامعيًا ومهنيًا على توثيق المواقع الأثرية في مصراتة”.

وتابعت “اسهمت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على التراث الثقافي وهو أمر حاسم للحفاظ على تاريخ ليبيا الغني”.