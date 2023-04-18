البعثة الأممية تجدد عرضها المساعدة في وضع قوانين للانتخابات الليبية

استبقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إحاطة جديدة سيقدمها رئيسها عبد الله باتيلي لمجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء)، بتجديد عرضها مساعدة مجلسي النواب و«الدولة» في وضع التشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وقبل ساعات من تقديم باتيلي إحاطته بشأن آخر التطورات في البلاد، ناقش نائبه رايزون زنينغا، مبادرة باتيلي بشأن تمكين الانتخابات، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون مناطق مختلفة.

وبعدما أكد زنينغا مجدداً على عرض البعثة الأممية بتقديم الدعم الفني للجنة «6+6» التابعة لمجلسي النواب و«الدولة»، لفت إلى أهمية استكمال القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، لإجراء الانتخابات هذا العام، بما يتماشى مع مطالب الشعب الليبي.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن الأعضاء عرضوا وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية، في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021.

كما ناقش زنينغا، مع ممثلين لتجمع الأحزاب السياسية في ليبيا (ليبيا النماء والتغيير، والعدالة والبناء، والتكنوقراط، والجبهة الوطنية والعمال الوطني)، ما وصفه بـ«المسار الشامل» الذي ينتهجه باتيلي بشأن الانتخابات، بما في ذلك الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات، وما اعتبروه أوجه قصور في التعديل الدستوري الـ«13» الذي أقره مجلس النواب.

وطبقاً للبعثة الأممية، دعا الحاضرون إلى نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية، كما شددوا على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات.

بدوره، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري‏، في العاصمة طرابلس، مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، في آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وبعض القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

من جهته، أكد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في حفل إحياء «ليلة القدر» في طرابلس، بحضور أكثر من 600 حافظ للقرآن الكريم من كل مناطق ليبيا، أن حكومته «ترفع مقام حُفّاظ القرآن الكريم في الصف الأول وقبل كل شيء»، ودعا العلماء والوعاظ والأئمة، إلى «توحيد صفوفهم»، محذراً من «الخلاف الظاهر».

في المقابل، التقى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر خلال مأدبة إفطار جماعي، قادة ورموز «عملية الكرامة» التي انطلقت عام 2014 في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

في شأن آخر، أصدر رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا، لدى اجتماعه مساء (الاثنين) في مدينة سرت، بنائبه علي القطراني، قرارات تخصيص وتسييل القيمة المالية لتنفيذ خطط وعمل الوزارات، بالإضافة إلى تخصيص وتسييل قيمة تعاقدات غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة المرج، وأيضاً تخصيص وتسييل قيمة المشاريع المتعاقد عليها لصيانة محطة «بوترابة» لحل مختنق المياه.