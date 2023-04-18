باشاآغا يجتمع مع قعيم ويثنى على دور أفراد الداخلية في استتباب الأمن

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أمس الإثنين بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وكيل وَزارة الداخلية ورئيس لجنة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي السيد فرج اقعيم.

حيث اطلع باشاآغا على أهم الأعمال التي تقوم بها غرفة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي وما قامت به من أعمال وكيفية المحافظة عليها، خصوصًا الحدائق والمسطاحات الخضراء والنظافة للشوارع والمظهر العام للمدينة.

ومن جانب آخر؛ أثنى باشاآغا على دور أفراد وزارة الداخلية في مواجهة الأنشطة غير المشروعة بمدينة بنغازي واستتباب الأمن والمحافظة على حياة المواطنين في مختلف المدن.