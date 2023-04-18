السفير الألماني للمشري: بلادي تدعم الحلول السلمية لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الوطن / رصد

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” في مقر المجلس بطرابلس.

وتناول اللقاء الانتخابات الليبية المزمع إقامتها، والتي أنجزت بالتقاء لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (6+6) لوضع القوانين والتشريعات الانتخابية.

من جهته أكد السفير الالماني على دعم بلاده الكامل للحلول السياسية السلمية لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات هذا العام، وهو ما تم الاتفاق عليه وإقراره في التعديل الدستوري الثالث عشر