بلدية غدامس ترفع حالة الطوارئ خوفًا من انتشار الحمى القلاعية

طالب المجلس البلدي غدامس، جميع تجار ومربين الماشية بالإبلاغ الفوري حال رصد أي حالات مرضية أو حالات نفوق، والحذر والحيطة عن نقل الحيوانات.

جاء تنويه بلدية غدامس، المنشور عبر حسابها على فيسبوك، تأكيدًا لما ورد من لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ بشأن تسجيل ظهور عدة بؤر لمرض الحمى القلاعية في قطعان الماشية بعدة مناطق.

وأردف البيان أن التحذير مهم نظرًا لكون مرض الحمى القلاعية شديد العدوى وسريع الانتشار ويسبب خسائر اقتصادية فادحة للمربين ويهدد الأمن الغذائي.

وأوضح البيان أنه “تفادياً لوصول المرض إلى منطقتنا؛ نهيب بجميع المربين الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية أو حالات نفوق كما نهيب بتجار المواشي توخي الحيطة والحذر عند نقل الحيوانات تفادياً لانتشار المرض وقد تم إبلاغ جميع الجهات الضبطية التعامل بحزم مع المخالفين”.