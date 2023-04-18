اليونيسف: تصميم المنظومة الرقمية الخاصة بالتطعيمات في ليبيا

أعلنت منظمة اليونيسف تصميم المنظومة الرقمية الخاصة بالتطعيمات “تحصين 2” بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك لتحسين جودة وكفاءة المعلومات الخاصة بالبرنامج الموسع للتحصين لأجل تحسين التغطية والكفاءة.

وأوضحت اليونيسف في بيان لها أنه سيتم من خلال هذه المنظومة، مراقبة جداول تحصين الأفراد إلكترونياً، وسيتم توثيق البيانات الخاصة بتطعيمات الأطفال لمتابعتها في المستقبل.

وبينت المنظمة أن المنظومة توفر أيضاً تتبعاً دقيقاً لمخزون التطعيمات على مستوي مراكز التطعيمات ومخازن البلديات والمخازن المناطقية والرئيسية لتحسين إدارة الطعوم وتقليل معدلات الهدر.

وأشارت المنظمة إلى استكمال المرحلة الأولي من تركيب واستخدام المنظومة حتى الآن في عدد 100 من أصل 700 موقع تطعيم مستهدفة في جميع أنحاء ليبيا مبينة أنه كما سيحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مجال ادارة الطعوم في البلاد.

وختمت اليونيسف بالقول إن التحصين مع منصة “تحصين” من أجل ليبيا أكثر سلامة وصحة.