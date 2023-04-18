بسبب أزمة السودان.. امغيب يطالب القيادة العامة باتخاذ إجراءات لمواجهة أي خطر يهدد مدينة الكفرة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الصراع المسلح الجاري بين الأشقاء السودانيين لن يكون فيه أي طرف منتصر، مشيرًا إلى أن ما يجري في السودان سيؤثر سلبًا على أمن واستقرار ليبيا، محذرًا من انخراط عناصر متطرفة من داعش والقاعدة في الصراع بعد هروبهم من السجون.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”، أوضح أن الجنوب الشرقي لليبيا يرتبط بحدود مشتركة مع السودان وتحديدًا مدينة الكفرة، مطالبًا القيادة العامة للجيش باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أي خطر يهدد مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، لافتًا إلى أن القيادة العامة تفرض سيطرتها على الحدود الجنوبية ومستعدة للتصدي لأي خطر يهدد الدولة الليبية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع حالات النزوح المتوقعة من السودان.