مندوب الإمارات بمجلس الأمن: إجراء الانتخابات يتطلب إخراج كافة القوات الأجنبية بشكل متوازن 

الوطن|رصد رحب ممثل دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال كلمة له أمام المجلس اليوم بالتطور المحرز باتجاه الإطار الدستوري، واجتماعات لجنة 6+6 بما يرسي قواعد العملية الانتخابية. وقال المندوب الإماراتي خلال كلمته “شهدنا منذ احتماعنا الأخير اتخاذ الأطراف اللسبية عدداً من الخطوات الإيجابية والمشجعة داعيا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للاستمرار في جهوده ومساعيه للدفع نحو عنلية سياسية شاملة يقودها الليبيين.

وأثنى الممثل الإماراتي على جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة نحو الانتخابات مشددا على ضرورة سحب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة بنحو مرحلي وتدريجي ومتوازن.

كما أثنى مندوب دولة الإمارات على جهود باتيلي، لجمع رئيسي الأركان، واجتماعات لجنة 5+5.

وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية خاصة في مكافحة خطاب الكراهية التي تشعى للنيل من جهود المصالحات والتقاربات الأخيرة.

وأضاف الممثل عن دولة الإمارات ” يجب ألا تكون تدابير هذا المجلس عائقاً أمام مكافحة الإرهاب في ليبيا، لذا يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة عليها.