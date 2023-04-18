بصفته رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا.. السفير الياباني يقدم إيجازاً لمجلس الأمن

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قدم رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، المنشأة بموجب قرار من مجلس الأمن، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، إيجازًا عن أنشطة اللجنة خلال جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

وقال السفير الياباني إن الإيجاز يغطي الفترة من 17 ديسمبر 2022 إلى 18 أبريل 2023، لافتاً إلى أن اللجنة وافقت على اتخاذ إجراء في واحدة من التوصيات، وعند متابعة هذا الإجراء حذفت قائمة العقوبات، وذلك بتضمين بعض التغييرات.

وبالنسبة إلى التقرير المرحلي، أوضح إشيكاني أنه ألقى الضوء على جوانب حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة وبعض التدابير المتعلقة بالشروع في تصدير النفط بطرق غير مشروعة، كما أوضح أن اللجنة تلقت تقريرًا خطيًا بضبط شحنة أسلحة قد أبلغ عنها مسبقًا، إضافة إلى تقرير بالتفتيش من جانب العملية الأوروبية- إيريني.

كما تلقت اللجنة رسالة من ليبيا بشأن المسائل المتعلقة بحظر السلاح، ونظرت في الطلب المقدم من المغرب المتعلق فيما يتعلق بالتصريح بتصدير مواد متفجرة وغير متفجرة إلى ليبيا، وخلصت إلى أنها مواد لا تقع في إطار حظر السلاح في الحالتين.