هذا ما جاء في اتصال المنقوش بوزير الخارجية السوداني

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السودان السيد علي الصادق علي لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وأكدت المنقوش بحسب بيان لوزارتها على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء، معربة عن تضامن ليبيا الكامل مع الشعب السوداني واستعداد ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه ثمن الوزير السوداني موقف دولة ليبيا الداعم لجهود إحلال السلام في السودان وتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار، مقدرا مبادرة السيدة الوزيرة القيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية.