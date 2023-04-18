مندوب الإمارات بمجلس الأمن: نتطلع لنتائج ملموسة من لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات الليبية

رحب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، بالتطور المحرز في المسار الدستوري للانتخابات والتعديل الـ13 في ليبيا، معرباً عن تطلع بلاده إلى الخروج بنتائج ملموسة لاجتماعات لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية.

وقال مندوب الإمارات خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: “شهدنا منذ اجتماعنا الأخير اتخاذ الأطراف الليبية عدداً من الخطوات الإيجابية والمشجعة داعياً المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للاستمرار في جهوده ومساعيه للدفع نحو عملية سياسية شاملة يقودها الليبيين.

ودعا السفير محمد بوشهاب، الأطراف الليبية إلى تحديد إطار زمني واضح وجاد لإجراء الانتخابات.

وأشاد مندوب الإمارات بجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة نحو الانتخابات.

كما أكد أن إحلال الأمن مطلباً جوهرياً لتحقيق الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات متزامنة.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي.

كما أثنى مندوب الإمارات على جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لجمع رئيسي الأركان، واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية خاصة في مكافحة خطاب الكراهية التي تسعى للنيل من جهود المصالحات والتقاربات الأخيرة.

وأضاف: يجب ألا تكون تدابير هذا المجلس عائقاً أمام مكافحة الإرهاب في ليبيا، لذا يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة عليها.